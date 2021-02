"La Filière" de Philippe Sands : une enquête où la réalité dépasse la fiction, exceptionnel

Comme Retour à Lemberg, le précédent ouvrage de Philippe Sands, La filière présente de nombreux points forts.

D'abord il mêle la reconstitution de la vie de personnages anonymes ou connus, avec une période de l'histoire complexe, troublée, finalement épouvantable quant à ses conséquences humaines et politiques.

Sur le thème sensible de l'adhésion et du partage de l'idéologie nazie dans ce couple ambitieux et emblématique, Philippe Sands se garde de jugements à l'emporte pièce, mais décrit les faits et les sentiments. L'exégèse des écrits, lettres, journaux intimes, mémoires, de Charlotte Wächter, des formules codées, l'interprétation des documents manquants et détruits, permettent une reconstitution stupéfiante par sa qualité et sa précision.

Cet ouvrage est aussi une quête de vérité : celle de ce fils, Horst Wächter, né en 1939, et qui a à peine connu son père. Mis en relation avec Philippe Sands par le fils du gouverneur SS de la Pologne - Hans Frank (personnage central de l'extermination des Juifs de Pologne, et du livre Retour à Lemberg), Horst va faire part de son souhait de connaître la vérité- ou de disculper son père - sur le rôle qu'il a joué dans les crimes effectués sous son autorité pendant la seconde guerre mondiale. Ce jeu de la vérité et de la preuve, de la responsabilité et de la sanction morale et judiciaire, va animer les relations de Philippe Sands et Horst Wächter pendant plusieurs années, comme autant de chapitres dans l'ouvrage.

Ce livre, à travers les personnalités croisées d'Otto, de Charlotte et d'Horst, les réactions hostiles de sa famille à cette recherche de vérité, pose la question de la résilience d'un peuple par rapport à une idéologie qui fut embrassée largement pendant 15 ans, jusqu'à l'indicible. Sur ce plan encore, Philippe Sands fait preuve de beaucoup de finesse et de retenue.

Enfin, ce livre s'intéresse à ce qui fait son titre : La filière ! Que faisait Otto à Rome en 1949, qu'attendait-il de ses relations avec l'évêque Aloïs Hudal, avec les "camarades" retrouvés là bas ? Dans une enquête décrite pas à pas, Sands nous fait découvrir les liens du Vatican avec les services secrets américains, soviétiques, anglais … une brassée de personnages qui ont tous existé sous des identités changeantes. Ces hommes (et femmes) de l'ombre ont engagé, à Rome, en Argentine, et ailleurs, la guerre froide avec des anciens nazis blanchis et recyclés dans l'espionnage ou l'influence. Incroyable éclairage étayé de preuves, de témoignages et de rencontres aussi improbables qu'authentiques !