"La familia grande" de Camille Kouchner : rien que la vérité… Toute la vérité

Oubliez tout ce que vous savez sur « l’affaire » ! Oubliez tout ce que vous savez car au-delà des faits absolument tragiques, l’histoire telle qu’elle est racontée répond à toutes les questions posées précédemment. Au final, les salauds sont toujours des salauds, certains comportements s’expliquent, se comprennent, ou pas, mais les faits sont exposés avec une clarté, une justesse et une précision chirurgicale. Sans cesse sur le fil du rasoir entre une histoire sordide et un profond respect pour la victime, le récit raconte la vérité crue mais ne tombe jamais dans le voyeurisme ni le règlement de compte.

Le livre est un plaidoyer contre le fléau de l’inceste avec tout ce qu’il comporte de violence, de souffrance, de barbarie, mais aussi d’incapacité à raconter et d’omerta familiale, même dans des milieux plus favorisés où la parole est censée être plus libérée.

Heureusement, depuis MeToo, un chemin existe que réussissent à emprunter certaines victimes qui arrivent à exorciser leur souffrance en prenant la parole.

Ni un roman ni un essai, La familia grande est une œuvre de fiction qui raconte une histoire sans prendre aucune liberté avec la vérité (seuls les noms de certains protagonistes ont été modifiés). Et c’est surtout une œuvre littéraire de très grande qualité. On imagine la difficulté qu’a dû éprouver Camille Kouchner à écrire cette histoire dont tous les protagonistes sont des membres d’une famille tentaculaire au parcours et au destin assez exceptionnels. Elle fait preuve d’une magnifique empathie pour la victime, son frère jumeau, et trouve la parfaite distance pour raconter cette histoire dont elle est elle-même l’un des personnages essentiels.