La Cellule est un pari éditorial audacieux comme les Editions des Arènes aiment à en relever ! Cette Bande Dessinée qui n'en est pas une, pas plus qu'un "roman" graphique, a reçu le Prix France Info 2021 de la Bande Dessinée d'actualité et de reportage. Glaçant par son sujet, l’ouvrage se déroule comme un compte à rebours fatal dont on connait l'issue avant d'ouvrir la première page. Si son inspiration est manifestement aux sources du photo reportage, le parti pris des auteurs nous immerge simultanément dans deux sphères, celle des terroristes et celle des services de renseignements, et nous tient solidement en haleine.

La Cellule, dans l'esprit du journalisme d'investigation qui a manifestement porté ses auteurs, révèle particulièrement les erreurs et les failles dans les dispositifs de lutte antiterroriste en France, en Belgique, et plus largement en Europe. Bien qu’il était difficile d'anticiper ces événements, 131 morts, 500 blessés et beaucoup plus encore de souffrances collatérales, auront été le prix à payer pour les révéler, les mettre en cause, et de les corriger. Du moins, souhaitons-le.