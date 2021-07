"La Bretagne sans permis" : vagabondage poétique en Bretagne avec l’un de ses meilleurs voyageurs

"La Bretagne sans permis" d'Yvon Le Men, Éditions Ouest-France, 217 pages, 15€

THÈME

Yvon Le Men, korrigan farfelu, part en voiturette (sans permis) avec un compagnon en quête de ses souvenirs de jeunesse. Il retrouve ses racines, ses landes et ses copains dont certains sont devenus des icônes bretonnes.

POINTS FORTS

Le fil conducteur est l'histoire du pays de l'auteur qui se mélange avec ajoncs, brumes et souvenirs d'enfance. Mais, vous remarquerez rapidement qu' il n'y a pas vraiment de fil conducteur, vous y trouverez des rêves poussés par le vent ( et Dieu sait s’ il y en a ) et une tonne de poésie.

Yvon Le Men détourne poétiquement les mots et joue avec eux : surprenant.

POINTS FAIBLES

Il survole beaucoup de beaux sujets.

EN DEUX MOTS

Il y a deux façons de ressentir la Bretagne ; soit, on est attiré par la plage de Dinard, les casinos et les festivals d'été ; soit, et c’est le choix d'Yvon Le Men qui est de nous colporter là où le parfum du cidre et du sarrasin sont encore présents. Il nous « passe » des souvenirs d'une Bretagne présente sur toutes les mers du monde et fait revivre des artistes chanteurs écrivains et conteurs : Yann Fañch Kemeneur, Xavier Grall, Per Jakez Helias, Patrick Even.

UNE PHRASE

….. de sa rencontre avec Xavier Grall

“Nous nous étions rencontrés sept ans auparavant. Par notre milieu social, nos idées, nous étions éloignés l'un de l'autre. Son père était patron d'une tannerie, j'étais fils d'un cantonnier. Il était catholique, je venais à peine de quitter les mouvements maoïstes. Je chantais l'Internationale, il était nationaliste . Mais jusqu'à quel point ?”

L'AUTEUR

Yvon Le Men , « çuilà, c'est un étonnant voyageur » qui a une double casquette de poète et de globe-trotteur. Il est né en 1953 et, depuis, a publié une cinquantaine d'ouvrages (dont plusieurs parmi les plus récents aux éditions Bruno Doucey).