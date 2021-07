"La Bretagne mise en scènes" de Florence Leroy : un paradis pour les cinéastes et un excellent guide pour les visiteurs… Tout pour plaire

Florence Leroy relève le défi américain du grand ouest, de ses canyons millénaires et des westerns de John Ford en mettant en scène, de l’autre côté de l’océan atlantique notre ouest français : cent Bretagnes différentes, aussi sauvages qu’éternelles : deux mille cinq cents kilomètres de côtes, de falaises, de baies et de roches, où forêts séculaires et îles du bout du monde jouent à cache-cache entre les miroirs de l’Atlantique et ceux de la Manche. La page de couverture de son livre l’illustre avec, face à la mer, une jeune femme de dos qui, en robe longue, contemple les embruns et un horizon sans limite. Le tracé du livre en fait une bible pour voyageurs, écrivains, touristes, accros au grand écran, cinéastes et producteurs de films venus des quatre coins du monde.

Cette Bretagne mise en scènes est à la fois un théâtre, un lieu de tournages, un index cinématographique bluffant par sa précision et ses acteurs mais aussi un formidable guide où aventuriers et rêveurs, vacanciers et conteurs trouveront leurs places dans l’île de Bréhat, en forêt de Huelgoat ou dans les ruelles de Locronan. Mille et une Bretagne s’y sont donné rendez-vous : celle de Pierre Jakez-Hélias dont Le cheval d’orgueil sera adapté par Claude Chabrol, celle de Christophe Honoré dans Non ma fille, tu n’iras pas danser. Un art consommé où la diversité des goûts et des couleurs projette sur les 20 et 21èmesiècles ses fantasmes, ses drames et ses victoires.

Ajoutons à ces points forts, un guide formidable autant pour les voyageurs, les touristes que pour tous les amoureux de la Bretagne, une cascade de cartes incluant phares célèbres (Eckmühl à Penmarc’h), (La Vieille entre la pointe du Raz et l’île de Sein), les îles mais aussi la Bretagne de Claude Chabrol, celle de Rohmer, de Manuel Poirier en pays bigouden ou dans le Vannetais, le Finistère, le Morbihan, les côtes d’Armor, l’Ile et Vilaine. Suivent 10 pages sur l’index des films tournés en Bretagne, l’index des réalisateurs, l’index des lieux