"La Bibliomule de Cordoue" de Chemineau et Lupano a été publié aux éditions Dargaud.

(d’après le site Dargaud)

Wilfrid Lupano est né à Nantes en 1971, mais c'est à Pau qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Une enfance entourée des BD de ses parents, même si c'est surtout à une pratique assidue du jeu de rôle qu'il doit son imaginaire débridé et son goût pour l'écriture. Entre-temps, sa carrière est lancée, et il enchaîne les titres : "L'assassin qu'elle mérite", "L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu", "Le Singe de Hartlepool", "Azimut"... En 2014, Wilfrid Lupano obtient le Fauve du meilleur polar avec "Ma Révérence". Chez Delcourt, il écrit le scénario muet d'"Un océan d'Amour" pour Gregory Panaccione qui reçoit le prix BD FNAC 2015. Chez Dargaud, la série "Les Vieux Fourneaux", avec Paul Cauuet au dessin, connait un immense succès. Cette comédie sociale aux parfums de lutte des classes et de choc des générations met en scène trois septuagénaires, amis d'enfance, bien décidés à profiter du peu de temps qu'il leur reste... pour emmerder le monde ! Une histoire qui mêle humour, tendresse, nostalgie, sujets de société (travail, écologie, politique,...) et une certaine vision du monde actuel.Porté par les libraires et les lecteurs, salué par la critique, la série est récompensée par le Prix du Public - Cultura à Angoulême en janvier 2015. En 2020, Wilfrid Lupano termine l'année en fanfare avec trois publications attendues : les suites des séries "Les Vieux Fourneaux" et "Le Loup en Slip" mais également un one-shot, "Blanc Autour", dessiné par Stéphane Fert.

Né en 1982, remarqué au concours Jeunes Talents 2009 du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, Léonard Chemineau est ingénieur de formation, spécialiste de l'environnement et du développement durable. Il choisit aujourd'hui de se consacrer à la bande dessinée. Son premier album, "Les amis de Pancho Villa" (Casterman) parait en 2012 et est adapté du roman de James Carlos Blake. S'en suivent "Les Premiers" (Casterman, 2014), écrit par Stéphane Piatzszek, mais aussi "Julio Popper : le dernier roi de Terre de Feu" (Rue de Sèvres, 2015) et "Le Travailleur de la nuit" (Rue de Sèvres, 2017), tous les deux scénarisés par Matz. En 2018, il signe seul "Edmond" (Rue de Sèvres). En 2021, il collabore avec Wilfrid Lupano et signe son entrée chez Dargaud avec "La Bibliomule de Cordoue".