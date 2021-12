"L'île d'Or" d'Ariane Mnouchkine est à retrouver à la Cartoucherie Théâtre du Soleil à Paris.

• Ariane Mnouchkine, grands-parents juifs russes réfugiés en France puis déportés dans les camps, père producteur (les films Ariane !), débute le théâtre à Oxford, puis suit la formation de Jacques Lecoq, crée l’association Théâtrale des étudiants de Paris avec Philippe Léotard et Jean Claude Penchenat. Egérie avant l’heure des barricades de 1968, elle crée la première Scop (société coopérative ouvrière de production), et fonde en 1970 le Théâtre du Soleil, installé à la Cartoucherie de Vincennes en 1970. Principes et esprit communautaires : même salaire pour tous, maquillage en public (au nom de la sacro-sainte transparence), soupe servie aux spectateurs… Ariane paye de sa personne en jouant les « ouvreuses » ! Thème commun à ses créations/représentations : les drames de la condition humaine. Décors en mouvement perpétuel, mises en scène colorées avec effets visuels, bande-son en live. Elle participe physiquement et sur le plan artistique aux combats de libération des peuples opprimés, ainsi aux côtés des tibétains, et collabore avec des artistes afghans ou chinois par exemple.

• Son théâtre s’inspire directement de ses maîtres Vilar et Brecht. Premières mises en scène : Gengis Khan, d’Henry Bachau, aux Arènes de Lutèce 1961, Les Petits Bourgeois de Maxime Gorki (1964, théâtre Mouffetard) puis Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et La Cuisinede Wesker, tous deux adaptés par Philippe Léotard (1966 et 67). Puis cela sera sa grande période Shakespeare (1968-1985) avec la mise en scène de Le songe d’une nuit d’été, Richard II, la Nuit des Rois puis Macbeth à la Cartoucherie en 2014. Elle signe ses plus grands succès en création collective avec les Clowns et l’Age d’Or.

• Hélène Cixous participe à son œuvre à partir de 2010 et devient en quelque sorte sa muse. Le résultat le plus spectaculaire sera la création collective de Une chambre en Inde qui obtint deux Molières en 2018 (mise en scène et meilleur spectacle théâtre public).

• Infatigable, Ariane Mnouchkine est présente à l’entrée et à la sortie de toutes les représentations… pour remercier les spectateurs. Elle vient de fêter ses 82 printemps.