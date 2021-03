"L'homme qui tremble" : Qui suis-je, moi, Lionel Duroy ? Cela suffit-il à faire un bon livre ?

Ce qui « a été », comme dirait Barthes de la photographie, ce qui est vécu et pas seulement narré, fait souvent mouche plus efficacement que la pure fiction quand bien même celle-ci touche tout un chacun par sa dimension universelle et allégorique. On sait quel succès rencontrent le « fait divers », et plus récemment ces « histoires vraies » dont s’inspire le cinéma à tour de bras comme gages d’émotion puissante. L’Homme qui tremble use du même procédé. Fait divers de l’intime, il propose d’éclairer une énigme humaine vécue et, malgré lui, pose la question : Et vous, quand tremblez-vous ?

Cela suffit-il à faire un bon livre ? L’Homme qui tremble est une bonne surprise par rapport à Nous étions faits pour être heureux, le précédent opus de Lionel

Duroy où l’on s’ennuyait ferme à regarder se réconcilier le clan autour d’un interminable déjeuner sur l’herbe. Mais on n’est pas non plus enthousiasmé par cet autoportrait qui (comme toute œuvre auto-centrée ?) ne cesse d’osciller entre la plainte et le mea culpa. Le plus intéressant, selon moi, est ce que nous dit l’auteur du long et lourd processus du désir d’écrire qui l’a constitué et tenu debout, depuis l’élan de l’adolescence, qui se cherche un objet et des encouragements, en passant par les affres du labeur de bœuf, l’angoisse vertigineuse du livre qui ne parvient pas à s’écrire, du jamais acquis jamais gagné, le détour par l’écriture du chagrin des autres (Lionel Duroy a été la plume de nombreuses célébrités) pour aiguiser l’analyse de soi et gagner sa vie, la volonté de bâtir une œuvre plutôt que d’enchaîner des productions diverses.

Pour Lionel Duroy, écrire n’est pas vivre, c’est survivre. Il décrit le retour cyclique de la peur de s’effondrer chaque fois qu’il termine un texte et craint de ne pas réussir à franchir la marche suivante. On pourrait presqu’avoir mal pour lui si certains aveux, échappés au détour d’un paragraphe, ne jetaient un éclairage embarrassant sur ses motivations profondes, telles qu’il les énonce. Par exemple, cette citation empruntée à Paul Gadenne dans La Plage de Scheveningen et qu’il fait sienne : « Heureux qui sait écrire et dévorer ainsi ceux qui le dévorent ». Ou bien : « Une voix à peine audible me souffle à l’oreille : ‘Maintenant la vie ne pourra plus jamais me désarçonner, elle a vu de quoi je suis capable, à chaque coup je répliquerai par un livre’. L’écriture comme résistance à l’accablement et à « la tristesse d’exister »… ou banal outil de vengeance ?