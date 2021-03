"L'étrange Monsieur Victor" de Jean Grémillon : un drame porté par Raimu et signé d’un cinéaste injustement resté dans l’ombre de Jean Renoir et de Marcel Carné…

– THE ADDICTION d’ABEL FERRARA – Avec LILI TAYLOR, CHRISTOPHER WALKEN, ANNABELLA SCIORRA…

Brillante étudiante en philosophie à l’Université de New York, Kathleen prépare sa thèse de doctorat. Un soir elle croise sur son chemin une femme étrange et séduisante qui la conduit de force dans une impasse et la mord au cou… Bientôt Kathleen va développer un appétit féroce pour le sang humain que rien ni personne ne saura ni contrarier, ni assouvir…

Sa filmographie le prouve : Abel Ferrara a toujours adoré les volte-faces. En 1995, deux ans après Body Snatchers ( science-fiction horrifique ) et Snake Eyes (drame), le voici qui décide de se lancer sans un sou vaillant dans un film de vampire, sur des thématiques très personnelles… Visiblement, le manque de moyens a inspiré le bad boy du cinéma américain. Tourné dans un New York très cauchemardesque, filmé dans un magnifique noir et blanc rappelant ceux de Murnau, The Addiction est une œuvre choc et haletante, tellement intense qu’on lui pardonne certaines de ses extravagances qui flirtent pourtant avec la caricature ou le grotesque. On l’aime, Ferrara, qui ose tout et n’hésite jamais à s’aventurer aux confins du « pire » avec ce sens de la dérision qui le caractérise et nous réjouit. The Addiction est à découvrir pour la première fois en Blu-ray et DVD dans une magnifique restauration.

Recommandation : Excellent

Sortie vidéo DVD, Blu-ray – Editions Carlotta.

Bonus vidéo :

Entretien avec les vampires : documentaire réalisé par Abel Ferrara avec Christopher Walken, Lili Taylor, Joe Delia et Ken Kelsch (HD, 31’)

Entretien avec Abel Ferrara (HD, 16’)

Analyse de Brad Stevens (HD, 9’)

Abel Ferrara pendant le montage du film (9’)

Bande-annonce originale

– SILENCE de MASAHIRO SHINODA – Avec DAVID LAMPSON, DON KENNY, TETSURÔ TANBA, SHIMA IWASHITA…

Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites portugais, le père Rodrigues et le père Garrpe, débarquent sur les côtes japonaises. Leur objectif est d’aider à réimplanter le christianisme dans ce pays où la religion catholique est interdite et ses fidèles persécutés. Accueillis avec enthousiasme par les croyants obligés de se cacher pour pratiquer leur foi, les deux missionnaires vont parallèlement tenter de découvrir la vérité sur leur mentor, le père Ferreira, mystérieusement disparu après sa captivité cinq ans plus tôt…

Adapté du roman éponyme de Shusaku Endo – un classique de la littérature japonaise – Silence avait été projeté en compétition au festival de Cannes l’année de sa sortie en 1971. Bien qu’encensé par la critique qui en avait loué la beauté formelle, l’approche documentaire, l’austérité toute janséniste, et la force de réflexion, il n’avait jamais été distribué sur les écrans français. Est-ce la sortie, en 2016 de la version qu’en avait tiré Martin Scorsese qui a « mis le feu aux poudres » ? En tous cas, voici ce Silence japonais pour la première fois disponible en Blu-ray et DVD dans sa version restaurée. Voyage spirituel et physique au cœur de la foi, c’est un film magnétique, violent et vertigineux dont on sort difficilement indemne.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD, Blu-ray – Editions Carlotta

Bonus vidéo : Préface de Pascal-Alex Vincent, cinéaste et enseignant, spécialiste du cinéma japonais et co-auteur du Dictionnaire des acteurs et actrices japonais ; bande-annonce originale, bande-annonce originale 2019.

– LA PREMIÈRE MARCHE de HAKIM ATOUI et BAPTISTE ETCHEGARAY- DOCUMENTAIRE.

C’est à Saint-Denis qu'eut lieu le 9 juin 2019 la première Marche des Fiertés dans une ville de banlieue. Pour célébrer cet événement organisé là où personne n’aurait osé l’imaginer, le producteur Hakim Atoui et le journaliste Baptiste Etchegaray décident de se faire documentaristes. Pendant six mois, les deux primo-cinéastes braquent leur caméra sur quatre des jeunes militants des droits LGBT banlieusards chargés de l’organisation de cette marche, inédite dans une ville qui traîne une réputation à des années-lumière du combat LGBT. Dégageant sympathie, émotion et énergie, leur film capte la combativité et la détermination audacieuse de ces jeunes, qu’on voit ici trouver des slogans, distribuer des tracts, coller des affiches, tenter de convaincre les médias d’annoncer leur évènement, etc. Parce que La première Marche est tout le temps sincère, par moments très drôle, et aussi « signifiant » sur notre époque, on peut lui pardonner ses quelques longueurs. Il sort en DVD, agrémenté d’une interview des deux réalisateurs. Édifiant et émouvant.

Recommandation : Bon

Sortie DVD – Editions Outplay

Bonus vidéo : Entretien avec les réalisateurs (38’) ; scènes coupées ; bande-annonce.