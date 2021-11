"L'après littérature" d'Alain Finkielkraut : Un nouvel essai sur la décadence française qui risque -une fois de plus- de plaire ou de déplaire à beaucoup

Alerter un public déjà inondé nuit et jour par les catastrophes de tout poil n’est pas chose facile. Entre pandémie, vaccins, monde fermé, passe sanitaire, aboiements de tous ordres, la France des Arts, des Armes et des Lois a pris un coup de vieux. Dans un climat d’inquiétudes et d’angoisses sur à peu près tout, l’après littérature dans son chapitre VII Moments kunderiens prend le risque de jouer la carte de l’humour faisant entrer en scène page 207 et suivantes Cyrano de Bergerac, Nicolas Hulot, Milan Kundera, Gabriel Matzneff et Kevin Spacey. Cinq célébrités sont-elles suffisantes pour gagner la guerre ?