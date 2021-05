"L’accident de chasse" : rédemption infernale

Cette histoire d’une amitié improbable, entre un assassin cynique et un malfrat aveugle, risque fort de s’emparer de votre esprit pour ne plus le lâcher. Bien que basé sur une histoire vraie, ce récit est construit comme l’allégorie d’un passage de l’obscurité à la lumière, une allégorie complexe, organisée autour de la lecture de la Divine Comédie de Dante. Nathan fait découvrir à Matt l’Enfer, le premier livre de cette œuvre. Et c’est le désespoir mêlé des deux hommes que l’on découvre, soutenu par un graphisme terriblement sombre de Blair, qui vous emmène tout près de l’envoutement. Dans deux combats inégaux, Matt affronte sa cécité et Nathan son double maléfique, son complice disparu, Richard Loeb. Mais, contre toute attente, Matt et Nathan vont triompher de leurs démons et entrevoir la lumière du Purgatoire (le deuxième livre de Dante).

Pour Matt, ce chemin vers la lumière est celui qui va le conduire à la poésie. Il va devenir écrivain et poète, et son fils, Charlie, va alors le redécouvrir et parcourir son propre sentier de rédemption. La transcription graphique de cette émotion, sur la dernière partie du récit, est assez incroyable. L’illustrateur, Landis Blair, après vous avoir emmené pendant près de 400 pages dans l’obscurité et la noirceur de l’Enfer vous délivre soudain de tout ce poids et vous émeut jusqu’aux larmes.