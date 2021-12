"L'Abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages" de Pierre-Henri Tavoillot et François Tavoillot a été publié aux éditions Odile Jacob.

Pierre-Henri et François Tavoillot sont frères : l’un est philosophe, l’autre est apiculteur. Pierre-Henri préside le collège de Philosophie de la Sorbonne. Ce jeune philosophe (50 ans) s’intéresse à tout – aux âges de la vie, à la transmission, à l’éducation, aux idées et philosophies politiques… Après des études de philosophie, François préside à la destinée de la ruche de fours et du Trifoulou – en Haute Loire. Tous deux partagent l’envie d’animer un débat sur le sens de la vie, et accessoirement, s’amusent à se demander « pourquoi les abeilles répondent à toutes les questions que se posent les hommes ». Piqués au jeu (!) "L’abeille et le Philosophe" est le fruit de leurs regards croisés.