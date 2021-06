"Kean" d'Alexandre Dumas : une pièce passionnante tant elle exprime la quintessence du théâtre

- Le texte d’Alexandre Dumas (père) est inspiré du personnage de Kean, qui a réellement existé. Adapté par Jean-Paul Sartre, qu’on n’attendait pas forcément sur un registre mêlant drame et comédie, il nous offre une joyeuse et flamboyante variation sur l’art du comédien. C’est un appel enflammé à toutes les résistances, un hymne absolu à la liberté. Il mêle l’imagination fiévreuse de Dumas à l’insolente modernité de Sartre.

- Huit acteurs, cinq hommes et trois femmes, composent un dispositif florentin (Pirandello n’est jamais bien loin), une véritable mise en abîme, un jeu de miroirs permanent. Ils sont sans cesse renvoyés, comme des culbutos, les uns vers les autres et au rôle que la société leur fait jouer. Les rebondissements de l’histoire les révèlent – brutalement parfois – et les ramènent à la médiocrité de leur condition humaine.

- Quelle magnifique distribution ! D’Alexis Desseaux qui compose un Kean entre flamboyance et fragilité à Justine Thibaudat qui campe un Anna mutine et faussement frivole, tous les acteurs et actrices sont à l’unisson. Fait amusant, la plupart d’entre eux se sont distingués à la télévision dans des rôles plus légers, preuve que le talent permet de passer facilement du théâtre à la TV.

- A l’image d’un décor en perpétuel mouvement, d’une profusion de costumes taillés dans de magnifiques étoffes et de lumières de toutes les couleurs, la mise en scène d’Alain Sachs ajoute une ardeur qui dynamite situations et personnages.