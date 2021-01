"Journal de guerre, Londres-Paris-Vichy 1939-1943" de Paul Morand : une plume alerte et cynique au coeur de la collaboration : le précieux témoignage d’une sombre page de notre Histoire

A Londres, à Paris, puis à Vichy surtout, de 1939 à 1943, l’écrivain diplomate tient son journal jour après jour, d’heure en heure quasiment, de dîners mondains en conciliabules secrets, de réunions interministérielles en missions de confiance depuis la déclaration de guerre jusqu’à la Libération. Ceci est le Tome 1, qui va jusqu’en août 1943.

Observateur privilégié, sinon acteur, des réalités de la collaboration d’Etat car il fut 16 mois durant chargé de mission au cabinet de Pierre Laval, chef du gouvernement, l’auteur est en quelque sorte le maître de cérémonie en mal de confidences à l’intention d’un lecteur effaré.

Au milieu d’un étonnant ballet d’intrigants, de membres de gouvernements et de ministres plénipotentiaires, officie l’inquiétant et séduisant tout à la fois Pierre Laval, qui a, apparemment, toute la sympathie de l’auteur… et la confiance du Reich ! Morand occupe un rôle d’influence certes, mais non stratégique. Homme de l’ombre, il est plus ou moins le responsable de la communication et, en fait, le grand inquisiteur de la censure avec un œil sur la diplomatie car il ambitionne, poussé par sa femme Hélène, d’être nommé ambassadeur. Il visait Lisbonne, il aura Bucarest, juste avant la débandade de 1944. On le retrouvera encore ambassadeur à Berne à la Libération (mais pas pour longtemps)

Ainsi, jour après jour, pendant seize mois, on croise les hiérarques du régime qui évoluent sous la houlette d’un Pierre Laval, très à l’aise : Bousquet, Darquier de Pellepoix, Weygand, Pucheu, Monsieur de Brinon et Madame (très en cour auprès du Maréchal), René de Chambrun et quantité de sous-ministres et d’affidés du régime nazi. Nombre d’intellectuels obligés ou simples relations en affinité avec l’auteur fréquentent également l’incontournable popote de l’Hôtel du Parc : Giraudoux, Cocteau, Benoist-Méchin, Fabre Luce, Le Roy Ladurie, Jacques de Lacretelle ou l’énigmatique Jean Jardin, pour ne citer qu’eux. Le tout Paris défile à Vichy. Comme l’écrit Morand : « Pour réussir à Vichy il faut habiter Paris ». Même si la nourriture y est exécrable, c’est là que ça se passe, en toute convivialité. Morand, fort de son aura, se fait l’habile et complaisant chroniqueur non dénué d’humour de ces heures indignes.