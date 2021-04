"Journal d'une pétainiste, le revers de la médaille" de Monique Guyot : le Journal d’une habitante du Vercors (1944-1945), un témoignage historique de première importance

« Les journaux, les mémoires, les correspondances sont les seuls écrits qui survivent. À côté d’eux, l’Histoire avec un grand H n’est que camelote romancée ou partisane », écrivait Paul Léautaud.

Le journal de Monique Guyot en apporte la confirmation. Certes, tout n’est pas à prendre comme le reflet de la réalité. Il arrive à Monique Guyot de véhiculer des rumeurs, de relayer les propos partisans du milicien Philippe Henriot dont l’éloquence fait mouche, mais il n’empêche : son journal, d’une sincérité absolue, constitue un témoignage historique de première importance. Il nous dit ce que pensait et vivait une « Française moyenne », en cette période dramatique, dans un village perdu sur le plateau du Vercors.

Le journal de Monique Guyot nous entraîne au cœur d’un paradoxe qui exprime la complexité de l’époque : elle hait les Allemands, mais, dans le même temps, elle déteste les résistants. Et si elle hait les premiers et déteste les seconds, c’est par amour de la liberté. Elle ne supporte ni l’occupation des uns, ni l’occupation des autres.

Sa haine pour les Allemands est absolue. « Les Allemands sont là, il n’y a rien à faire, ils sont partout. Notre beau midi me semble défiguré par ces infâmes présences, une chenille sur une fleur me dégoûterait moins, car le pays est plus beau qu’une fleur et eux plus laids qu’une chenille. » (8 mars 1944) « Je voudrais tuer tous les Allemands. » (23 mai) « Je me heurte à un jeune militaire. À la dernière minute il cède enfin le pas. Nos bras seulement se heurtent, ce qui est bien dégoûtant pour mon manteau ! » (30 juillet).

Elle n’hésite pas à affirmer de même son hostilité envers les « résistants » qu’elle ne désigne jamais sous ce nom, mais sous celui de « dissidents », voire de « bandits ». Elle leur reproche d’être des diviseurs (raison pour laquelle elle n’aime pas de Gaulle qui a donné « l’exemple du désordre » en « injuriant » Pétain) et des amateurs. Elle ironise sur ces militaires d’opérette qui « sont tellement maladroits, qu’ils se blessent eux-mêmes et pourraient bien blesser les autres. J’en ai le cœur navré. » (4 juillet) « J’ai trop aimé l’armée pour pouvoir contempler avec indifférence ou admiration cette lamentable parodie ». Et elle ajoute : « pourquoi taquiner une bête méchante quand on n’a pas la force avec soi ? » Pourquoi provoquer ces « misères, horreurs, larmes, cruautés, ruines, massacres », résultant, faute de moyens, d’attaques inutiles contre les Allemands ? Après la tragédie de Vassieux, ce village rasé par l’armée allemande où sont exécutés 73 habitants, elle écrit : « ces gens étaient les plus braves du monde. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui sont la cause de leur misère et de leurs ruines. On dira : ‘’les boches, ce sont des brutes’’. Certes oui, ce sont des brutes, mais on le sait depuis longtemps. Pourquoi les énerver pour les rendre plus féroces encore ? Un roquet s’amuse-t-il à taquiner un dogue hargneux ! ? Mais le plus fort, c’est que le roquet se défile et trinque peu. Celui qui paye, c’est un innocent. C’est trop injuste. » (3 août). De même, après la mise à sac de La Chapelle en Vercors, écrit-elle : « la dissidence a bien travaillé. De ce lieu, paisible et charmant, elle a fait un cimetière et un monceau de ruines. »

« Le revers de la médaille », c’est-à-dire le tribut payé par les habitants du Vercors aux opérations de guérilla, est trop élevé. « On voudrait les voir au diable ces maquisards », conclut-elle, tout en ne dissimulant pas l’émotion qu’elle ressent pour « ces jeunes fous qui, sous prétexte de sauver la France, sont en train de se suicider » (9 juin 1944)

Sa fidélité au maréchal Pétain demeure après la Libération, au point de prendre le risque de conserver plusieurs mois son portrait dans sa salle à manger, bien en vue depuis la rue. « On accable ce malheureux maréchal prisonnier en Allemagne qu’on prétend juger comme traître, mais qui n’a agi que pour tâcher de nous éviter le pire », maintient-elle contre vents et marées. Quant à l’épuration et son lot de règlements de compte, elle lui fait horreur.

Dans son intéressant commentaire, Philippe Laborie constate que les sentiments de Monique Guyot étaient alors largement partagés, l’indifférence de nombreux habitants du Vercors à l’égard du maquis se muant en méfiance, puis en rancœur, après les massacres et destructions provoqués par la résistance armée. A preuve, l’échec électoral des listes résistantes lors du premier scrutin organisé en 1945, liberté retrouvée. « Le Vercors, écrit Monique, a peu de reconnaissance pour ceux qui l’ont couvert de gloire, de ruines et de sang. »