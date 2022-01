Au terme de la lecture, le mystère n’est pas vraiment dissipé ; on ne sait s’il y a eu complot ou si Moulin fut seulement victime d’un habile retournement d’agent par la gestapo. Le rôle du Général de Gaulle, dans toute cette affaire, reste flou et aurait mérité un peu plus de recherche et de mise en relief, alors que tout l’œuvre de Jean Moulin a précisément eu pour effet principal de donner au Général la légitimité qui lui a permis de prendre le pas sur Giraud à Alger et le contrôle du Gouvernement provisoire.