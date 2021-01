"Je serai là" : Beaucoup de tendresse et humanité pour un sujet un peu tabou

Je serai là aborde par le roman graphique un sujet très particulier, en mettant en scène avec beaucoup d'humanité, un peu d'autodérision et un brin d'humour, des situations emblématiques vécues dans des services hospitaliers, en particulier de soins palliatifs -la mort proche, l'angoisse, le manque d'intimité, la vie en souffrance, la folie, la capacité à "sympathiser", les ressorts d'une attention simple et quotidienne, les forces et les faiblesses de chacun.

Xavier est bien un géant hors norme, aux doigts d'or, qu'il s'agisse de transmettre cette ode à la vie que de l'exprimer dans le dessin. S'il serait injuste de ne pas citer le rôle précurseur de Marie de Hennezel, il est peu d'ouvrages où ces questions de la relation des soignants à la vocation, à la maladie, à la fin de vie, de la relation avec ceux qui partent et ceux qui restent, sont abordées avec tant de simplicité. Je serai là réussit ce pari, sous une plume inspirée, poétique et réaliste. Ne vous laissez pas rebuter par le sujet, car une fois encore, le roman graphique offre accès à ce monde souvent méconnu car redouté, et rend hommage à des équipes hospitalières dont le dévouement et la compétence forcent bien souvent l'admiration.