"Je ne te pensais pas si fragile" de Kikka : un engrenage qui mène irrésistiblement au burn-out.

Tout semble réussir à Clotilde, la narratrice : « une famille harmonieuse, un travail valorisant, passionnant, et une vie sociale fondée sur de belles amitiés ». Elle a bénéficié d’une ascension professionnelle rapide, en franchissant les étapes une par une, pour devenir directrice commerciale d’une entreprise néerlandaise qui vend des vélos. Elle jouit de la confiance de son patron, met à profit ses talents avec dynamisme et audace, et fédère autour d’elle une équipe soudée, bref elle mène tout de front avec bonheur. L’arrivée du nouveau dirigeant Karl va déstabiliser ce bel équilibre. Il commence par remettre en cause ses fonctions, puis il exerce une pression de plus en plus forte sur ses compétences, en contestant toutes ses initiatives et en contrôlant toutes ses activités. D’abord surprise par un tel changement, elle ne comprend pas ses reproches constants, ses attaques blessantes, ses mesures vexatoires. Elle s’interroge sur ce traitement injuste et cruel infligé avec un tel acharnement, qui l’humilie au plus haut point. Elle se sent coupable, elle s’isole, elle sombre petit à petit jusqu’au burn-out. La chute sera proportionnelle à l’investissement total qu’elle avait engagé dans cette vie trépidante. Mais grâce à son psychiatre, elle se relèvera en se battant jusqu’au bout et se reconstruira par l’écriture.