"J'habite ici" de Jean-Michel Ribes : …Et c’est loin d’être un Palace

- « Je n’aime pas le théâtre, je n’aime pas le théâtre, je t’accompagne pour te faire plaisir mas non, je n’aime pas le théâtre …

- Tu as détesté. Ce soir tu as détesté ?

- Je ne déteste pas, détester c’est aimer à l’envers et le théâtre je ne l‘aime ni à l’envers ni à l’endroit …

- En plus vous n’avez pas de chance il n’y avait pas d’entracte.

- Je n’aime pas les entractes non plus … Quand il y a un entracte je me dis aussitôt : ça va recommencer dans dix minutes … L’horreur … Je préfère encore tout avaler d’un coup ! »