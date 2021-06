"J'ai toujours su repérer les pigeons" de Robert Haehnel : deux faux amis dans le monde cruel de la communication, un vrai polar derrière une histoire de pigeon. Le héros-narrateur, lui, n’a rien vu voler

Une aventure qui commence bien, sur fond de l’amitié naissante entre deux condisciples d’un grand lycée parisien, mais qui finit mal, affreusement mal. C’est l’histoire d’une rupture dramatique entre deux garçons que tout devait réunir. Inséparables, soudés par les premières expériences de la vie, les grandes idées romantiques, leurs penchants pour l’extrême-droite (des années 60), pour le grand bain du business, l’attirance pour les petites combines, la course aux affaires… et pour les filles. L’un domine l’autre par son brio, son entregent, son outrecuidance, son talent pour l’entourloupe, l’autre domine l’un par sa rigueur, sa culture, son ambition et son courage. « Paris à nous deux !» semblent-ils clamer de conserve, tel Rastignac.

Tout débute par une séance mémorable de bizutage dans une classe préparatoire à HEC au cours de laquelle Xav (Xavier pour l’état civil), montra vite l’usage qu’il savait faire de ses poings contre les méchants « Carrés » (les secondes années de « prépa »). Dès lors le narrateur lui voue une indestructible (apparemment) amitié. Xav devient vite une sorte de modèle pour l’auteur (il parle à la première personne) qui avoue lui-même suivre son mentor par mimétisme ; le premier sommet de cette entente fusionnelle est atteint lors des échauffourées de mai 68, des batailles de rue au son des « CRS SS », de son folklore et de ses slogans impertinents et utopistes, «Il est interdit d’interdire, L’imagination au pouvoir…».

Après une longue parenthèse et un épisode libanais à hauts risques vécu par l’auteur (est- ce bien lui ?) en mal d’aventures, ils se retrouveront dans des affaires de publicité à Paris… et collaboreront pour finalement mieux se haïr. Entretemps, le narrateur se marie avec une agréable jeune femme, perspicace en tout cas, très énervée par ce «Xavier aux manières suaves de séducteur compulsif». Puis, chacun poursuit son petit bonhomme de chemin(s) de publicitaires mais en parallèle. Au narrateur les stratégies de communication, à son mentor les affaires, les clients souvent louches rencontrés dans les bars et les boîtes de nuit, et le commerce juteux des médias. Le premier drame va se nouer avec l’affaire des parkings ! Puis il y a eu l’association funeste dans une petite agence. Mauvaise pioche !

Deux licenciements, un procès qui rapporte et une grande campagne politique (c’est sa passion) pour l’un, un viol, de la drague (c’est son péché mignon) et des trahisons à répétition pour l’autre, avec son lot de filatures, de chantages et d’interrogatoires musclés ; Robert Haenel déroule. Une centaine de pages plus loin, voilà nos deux complices prêts à en découdre jusqu’au bout du bout, c’est-à-dire jusqu’à la mort… et aux Galapagos. Cette histoire ne finira jamais. La chute relève du surnaturel ou pour le moins du travail de services secrets faisant appel aux nouvelles technologies les plus perfectionnées.