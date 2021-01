... et Héros

Jean Giraud (1938-2012) est un dessinateur de bandes dessinées français, connu également sous les noms de Moebius et Gir. Il est le père de Blueberry, de l'Incal (scénariste Jodoroswky voir son 90ème anniversaire.

Reconnu dans son domaine comme un des meilleurs dessinateurs français du 20ème siècle, il fut aussi fondateur de plusieurs maisons d'éditions, conseillers sur des films comme Alien, Abbys, le Cinquième Élément. Pour ses réalisations et sa carrière, la liste de ses prix, internationaux, est fort longue !

Jean Michel Charlier (1924-1989) est belge, dessinateur devenu scénariste de bandes dessinées. Pilote d'avion (ce que peu de gens savent !), très exigeant sur ses sources documentaires, il produit au long de sa carrière un très grand nombre de scénarii qui seront mis en images (chronologiquement, mais pas exhaustivement !) dans les aventures de Buck Danny (pilote américain) les Aventures de l'Oncle Paul (récits historiques), Les grands noms de l'histoire de France (avec Goscinny), Blueberry (Cow-Boy pas tout à fait conventionnel), Marc Dacier (reporter détective), Tanguy et Laverdure (pilotes de l'Armée Française qui magnifieront la production aéronautique française, du Fouga Magister au Rafale et dont les aventures seront transcrites dans la très populaire série Télé "Les Chevaliers du Ciel"), Barbe Rouge (Pirate), etc.

Charlier est aussi un des cofondateurs du Magazine de BD Pilote (1959). Comme directeur artistique et auteur, il réalise et présente dans les années 80, Les grandes enquêtes de TF1. Cet auteur prolixe et hyperactif décède "jeune" (à 64 ans) et laisse une production exceptionnelle de qualité et de densité. Curieusement, il a reçu peu de prix pour son œuvre.

Blueberry : Epris de liberté et rebelle à l'autorité, Mike pour les intimes, jeune officier de l'armée nordiste, vivra d'abord la conquête du Sud-Ouest américain, avant de participer à de nombreux épisodes de l'histoire américaine de la seconde moitié du 19ème siècle. Son visage est d'abord "inspiré" de celui de Jean Paul Belmondo, qui en accepte l'augure, puis/ et de celui de Charles Bronson. Vincent Kassel sera choisi pour interpréter son rôle dans le film "Blueberry, l'expérience secrète" (2004).

Antihéros quand son indépendance d'esprit fait de lui un "renégat", ses aventures couvrent 56 albums. Dessins et scénarios ont été repris depuis la mort de ses "parents" ; ne manquez pas en particulier la chronique de Dominique Clausse sur un de ses "suiveurs" : Amertume Apache