"Grand Union" de Zadie Smith : petites histoires mais grand talent pour un recueil de nouvelles ambitieuses

« Quand on a connu la rue, il y a un cliché qui vous colle à la peau : on a beau la quitter, elle vous rattrape toujours. Dans le cas de Daryl, c’était à considérer au sens propre. Monica, qui s’était contenté d’arpenter les rues sans jamais avoir à y vivre, avait apporté dans sa chambre d’étudiante quelques photos, une plante en pot et une imitation de tabouret sénouffo dégottée dans un aéroport kényan par sa mère. Daryl, lui, avait amené Leon, un petit délinquant, irlandais de troisième génération, qui avait grandi dans le sud du quartier de Kilburn »