"Feuilleton Goldoni" de Carlo Goldoni : une trilogie réjouissante

Une trilogie réjouissante, dont les trois épisodes sont visibles séparément ou en intégrale, menée tambour battant. Cette comédie de caractère n’est pas réductible aux imbroglio sentimentaux qui en sont le moteur. C’est une fille des Lumières et les assignations sociales comme les assignations de genre y sont si bien interrogées et malmenées qu’on peut y voir un théâtre social. Chacun ici lutte contre tous, revendique son pouvoir et son droit, quel que soit son statut et conquiert finalement sa liberté : « Ne suis-je pas libre de ma personne ? » demande Zelinda.

Comme chez Molière et comme chez Marivaux, le rire est chez Goldoni une arme servant à dénoncer l’hypocrisie et les abus de pouvoir. Ce que faisant il défend du reste les vertus du théâtre contre ses ennemis. Les femmes, à qui l’on reconnait de l’esprit, de l’ingéniosité et du cœur en sortent grandies. Et avec elles l’humanité toute entière, malgré la relative médiocrité de certains hommes, tant les personnages, à de rares exceptions près, sont au fond des tendres, pétris d’honneur, de probité et de vertu.