"Et l'homme créa les dieux" : une adaptation moins convaincante que l'essai

Parcourez ce Roman graphique si vous croisez sa route. C'est un exercice audacieux, soutenu par Pascal Boyer lui-même. Son style et son scénario inattendus m'ont paru séduisants dans les premières pages. Quand démarre la discussion, le jeu des questions et réponses m'a assez vite lassé, sans passion de la découverte, celle que savent engendrer les meilleurs vulgarisateurs. Sautez aux deux derniers chapitres, intéressants sur les ressorts du fanatisme religieux, et la synthèse des précédents, sur le sujet "princeps" : ce qui pousse un individu et des groupes humains à croire ou ne pas croire.

Bien que certains chercheurs disent aujourd'hui que la connaissance ne fait plus reculer la foi, le sentiment religieux est un peu "malmené" dans cet essai et sa version graphique. Ce n'est pas un reproche, c'est un avertissement pour les personnes les plus sensibles sur cette question.

Si le fond de l'analyse date de 2001, l'essai de Pascal Boyer reste une contribution très intéressante à la compréhension de notre monde. Je me permets donc de recommander plutôt sa version "Poche" (Folio Essais), et l'intéressant essai (récent et convergeant) de Sébastien Bohler, Où est le sens.

