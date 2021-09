"Derrière tes paupières" de Pierre-Yves Chapalain : de l’art de perdre la parole au théâtre

● Les questions posées par Pierre-Yves Chapalain sont à la fois universelles et d’actualité : qu’est-ce qui résiste à l’oubli ? Comment retrouver la parole perdue ? Les victimes de la maladie d’Alzheimer (dont la journée mondiale était le 21 septembre) sont de plus en plus nombreuses et visibles. La maladie ne se guérit pas mais elle se soigne. A partir de là, comment vit-on avec ?

● Pour Eléonore, cette retraite silencieuse et involontaire lui permet de reconfigurer son monde et se réapproprier sa propre langue.

● La privation de parole chez un des membres d’une famille libère celles des autres. Ils mènent ce combat pour aider Eléonore à retrouver la parole, mais également avec la volonté d’exister et de « prendre la parole » à leur tour.

● Les nouvelles technologies, l’Intelligence artificielle, occupent une grande place dans le spectacle. Sont-elles une solution ou une entrave ? L’homme peut-il un garder le contrôle où les robots finiront-ils par lui échapper ? Les personnages tombent sous le charme de cet étrange « aide de vie » qui finit par trouver sa place parmi les humains.