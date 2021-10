"Dernier souffle" : vengeance muette au bout de la nuit !

C’est l’histoire d’une nuit sans lune et sans espoir, d’une forêt blanche et froide, d’une traque acharnée et silencieuse, d’une vengeance inéluctable et sans pardon, d’une violence brutale et bestiale, d’un vengeur silencieux et sans pitié, d’un combat déterminé et désespéré… et d’une certaine idée de la fidélité aux siens.