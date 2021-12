"De château en château, voyage à travers l'Histoire de France" de Stéphane Bern, Elisabeth Gausseron, Jacques Sierpinski a été publié aux éditions Gründ.

C'est un détail mais... la préface (signée Stéphane Bern), au demeurant courte, se lit difficilement à cause... de la typographie pâlotte ! On croirait que l'imprimeur a manqué d'encre ! Les caractères choisis, certes élégants, auraient facilité la lecture s'ils avaient été plus gras. La remarque vaut d'ailleurs pour plusieurs autres passages du livre.

Si, dans l'ensemble j'ai apprécié ces textes qui nous apprennent ou nous rappellent bien des événements essentiels de l'Histoire, j'avoue n'avoir pas totalement approuvé le récit concernant Charles III de Bourbon, au chapitre consacré au château de La Palice. L'auteure instruit un procès à charge en évoquant son passage du côté adverse (l'Empire de Charles Quint), la fuite honteuse de ce "fugitif", sa trahison ( "la plus grande trahison de l'histoire de France"),... Certes, elle admet que François 1er a spolié le Connétable mais elle ne trouve, à ce dernier, aucune excuse. Il avait pourtant de vraies raisons d'en vouloir au Roi de France. Autrement dit, le récit ici proposé tient compte uniquement de la version historique brièvement analysée et généralement admise, alors qu'il était possible d'envisager d'autres versions émises par d'éminents historiens qui explicitent les raisons du choix du Connétable.