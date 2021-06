"Confessions" de Rabee Jaber : "Si vous pensez avoir compris le Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué". (Proverbe libanais)

On vit toute sa vie avec son enfance. A plus forte raison quand, à quatre ans, votre famille a été assassinée et que vous croyez vivre avec votre père, mère, frère et sœurs et aussi avec un petit frère qui n'est plus, dont vous portez le prénom.

Après une descente dans les abysses de sa conscience, et la lamination de sa résistance physique, la page se tourne et le hasard conjugue le bord de la mer, un gâteau, et la présence d'une douce jeune fille.

Quelquefois le malheur change de camp entraînant un souffle d'espoir.