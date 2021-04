"Ce monde est tellement beau" de Sébastien Lapaque : des ténèbres de l’Immonde à la joie lumineuse de la grâce

A quarante ans, Lazare, professeur d’histoire-géographie dans un lycée parisien, se retrouve abandonné et malheureux un dimanche de février 2014. Béatrice, sa compagne depuis quinze ans, l’a quitté sans explication. Brusquement, les « écailles » lui tombent des yeux et se révèle à lui l’Immonde, c’est-à-dire l’inculture, la bêtise, le ricanement du monde contemporain sans visage. C’est le règne de l’argent-roi dans un « paradis marchand où tout est faux », incarné par sa famille et celle de Béatrice. Ce « bagne matérialiste » crée l’ennui et la lassitude, à l’origine de la jalousie ou de l’envie, passions dévastatrices.

A partir de ce constat lucide et amer, il décide de quitter ces ténèbres et de s’ouvrir intérieurement à une autre vie, en s’élevant petit à petit vers la beauté. Il entreprend un long cheminement vers une renaissance. Les échanges fructueux avec Walter et Saint-Roy, ses deux amis « grands frères » vont l’aider à voir plus clair en lui. Grâce aussi à trois êtres de lumière qu’il a rencontrés de manière providentielle, Lucie, passionnée par les oiseaux, Denis, le coach revenu vers sa foi juive, et Xavier, amoureux des arbres, il avancera sur la route qui le conduira, à travers des épiphanies, de la promesse à la joie de croire.