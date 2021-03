"Capitalisme et Technologie, les liaisons dangereuses" de Pascal de Lima : les métiers de demain en profonde mutation avec des conséquences lourdes pour l’emploi, une analyse économique pédagogique et stimulante

Dans le nouveau système capitaliste, l’évolution des technologies modifie tendanciellement la structure des emplois en raison d’une recherche continue d’efficacité. Il s'ensuit qu’ émerge une forme de « société de la sélection » où les moyens technologiques et les modes de raisonnement remettent en cause les fondements même du marché du travail et les principes d’une société démocratique qui tend alors vers un capitalisme totalitaire.

Car « la technologie pousse toujours vers plus de technologie », la polarisation se renforce avec le temps et se traduit par « une forme d’arbitraire en restreignant les choix possibles et en rationalisant les procédés… »

L’ ère du « capitalisme-système d’information » ( capitalisme disciplinaire) s’est ouverte avec l’ingénierie des nouvelles technologies, de leurs moteurs de recherches qui analysent sans relâche la performance des collaborateurs et de l‘ensemble des acteurs économiques. Si les innovations modernes peuvent constituer de formidables opportunités créant de nouveaux métiers et en enrichissant bien d’autres, cela va aussi avec la disparition de ceux qui sont emportés par le vent de l’Histoire… la « destruction créatrice » chère à Schumpeter est à l’œuvre plus que jamais. C ertes, le thème du chômage technologique reste très contre-versé car les thèses qui s‘affrontent sur le sujet font dans le “ blanc ou noir “, rarement dans la nuance : soit les technologies vont totalement se substituer au travail soit au contraire elles créeront des emplois directs et indirects ...

Les liaisons entre capitalisme et technologie restent dangereuses et les fondements sur toutes ces craintes sont loin d' être utopiques. Beaucoup peuvent d’ailleurs en témoigner : des chauffeurs de taxis face à Uber, au kiosques à journaux et autres journalistes face à Google, au disquaires face à Apple etc..

Mais le risque serait de refuser de s’adapter en s’exposant à être emporté par la vague montante des inégalités qui accompagne la transformation des métiers et entretient l’ instabilité dans nos démocraties.

Aussi, pour l’auteur, la création d’un « Revenu Universel » dont l’ampleur et le périmètre restent à préciser, permettrait de répondre à cette exigence de demande de sens et de visibilité sur les carrières qui touchent la quasi-totalité des classes sociales en particulier la classe moyenne. Un chemin pour échapper à une crise de la surproduction en anticipant sur les tensions aux conséquences sociales ravageuses.