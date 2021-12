Un texte scientifique a-t-il sa place au Théâtre et qu’est-ce qu’un théâtre scientifique ? C’est la question et tout le projet de ce Théâtre de la Reine Blanche. C’est un public spécifique qui s’y rend et très étonnement, on s’aperçoit qu’il est malgré tout populaire. Dans ce spectacle, l’Histoire nous montre bien la peur que le dogme (religieux pour le cas) peut engendrer aux découvertes scientifiques. Attaquer, condamner avant même d’entendre et de comprendre et d’analyser. Se pose aussi la question de la confiance en l’homme de science qui œuvre pour le bien-être de l’homme du commun, sa connaissance du monde, son épanouissement. Dans des temps troublés comme les autres où les fausses nouvelles et la suspicion prévalent. Ce spectacle remet au centre du débat la place de l’homme de science qui voue sa vie, son travail, sa recherche, sa vérité pour le bien d’autrui avec audace et courage face un monde enfermé dans son rationalisme et son confort protecteur.