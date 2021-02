"Blackbird" de Roger Michell : un drame émouvant sur les adieux d’une mère à sa famille

– PARENTS D'ÉLÈVES de NOÉMIE SAGLIO – Avec VINCENT DEDIENNE, CAMÉLIA JORDANA, SAMIR GUESMI…

Trentenaire sans enfant, Vincent trimballe encore sur la vie un regard d’ado immature. Il vivote en gardant chez lui toutes sortes de bestioles et en faisant du baby-sitting. Embauché, presque par hasard, par la maman célibataire d’un petit Bart, il est amené à se faire passer pour le papa de ce jeune garçon. Nouvelle casquette oblige, il doit enchaîner les réunions parents-profs, assurer les sorties scolaires, et assister à toutes les petites fêtes de l’école. Avant, toutes ces obligations l’auraient fait fuir. Mais la donne a changé : Vincent est tombé amoureux de la maîtresse de Bart. Pour l’impressionner, il va en redemander. C’est l’occasion pour lui de plonger dans cette communauté si composite et si singulière que sont les parents d’élèves.

Voir raconter l’école à travers le regard des parents est assez rare sur grand écran. Naomie Saglio (Connasse, Princesse des cœurs, Toute première fois) s’y est aventurée avec le goût du risque et la légèreté joyeuse qu’on lui connaît. Comme d’habitude avec elle, le casting est parfait. Camélia Jordana est irrésistible dans son personnage de maîtresse d’école à la fois tendre, sensuelle et juste ce qu’il faut de « rock’n roll ». Vincent Dedienne est pour sa part très craquant dans son rôle d’amoureux nonchalant, maladroit et transi. Ce feel good movie mâtiné de comédie romantique sort mercredi en DVD. Même s’il ne crève pas le plafond de l’originalité, son charme virevoltant est, en ce moment, le bienvenu.

Recommandation : Bon.

Sortie DVD- Editions TF1 Studio.

Bonus vidéo: Interviews de Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi et Noémie Saglio.

- A CŒUR BATTANT de KEREN BEN RAFAEL - Avec JUDITH CHEMLA, ARIEH WORTHALTER, NOÉMIE LOVSKY…

Le film s’ouvre sur une séquence où un couple fait l’amour. C’est très sensuel. Un bébé pleure, la femme se lève, le champ de la caméra s’élargit… On découvre qu’en réalité, le couple dialogue et se caresse par écrans interposés. Elle, Julie, architecte, vit à Paris. Lui, Yuval, photographe, est retenu à Tel Aviv. Pour une histoire de papiers administratifs, il n’a pas pu la rejoindre en France. Ces deux-là sont «fusionnels», mais cette vie par procuration va pourtant venir à bout de leur amour…

Pour son deuxième long métrage, la cinéaste Keren Ben Rafael choisit de raconter une histoire d’amour « en fuite », par le truchement d’une webcam. Le procédé, inédit au cinéma, était culotté. Non seulement il marche mais il tient en haleine, renvoyant, de ce couple virtuel, une image de réalité. L’illusion d’accéder au plus intime de leur relation est tellement parfaite qu’on a même par moments l’impression d’être mis en situation de voyeurisme. Les deux acteurs qui jouent ce couple en perdition, la délicate Judith Chemla et le très magnétique Arieh Worthalter sont sensationnels de naturel. On s’en doute : à l’heure de la Covid, ce romanesque et audacieux A cœur battant prend une résonance particulière. Pour sa sortie en DVD, Condor Entertainment lui a adjoint un documentaire intitulé A pleines dents. Son « pitch » en donne le ton : « Comment mordre la vie à pleine dents alors qu’il m’en manque la moitié ? ». Comme il est aussi signé Keren Ben Rafael, on comprend qu’il est autobiographique.

Recommandation : Excellent

Sortie DVD- CONDOR ENTERTAINMENT

Bonus vidéo : Entretien avec l’équipe du film ; Documentaire A pleines dents de Keren Ben Rafael ( 2013, 52’), Court métrage La Plage, de Keren Ben Rafael (2015, 19’)

– LES TROLLS 2 – TOURNÉE MONDIALE de WALT DOHRN et DAVID P. SMITH – FILM D’ANIMATION AVEC LES VOIX, EN VF, DE VITAA, MATT POKORA, VEGEDREAM…

Aidée de son père, roi Trash, reine Barb, membre de la royauté Hard-rock, veut détruire tous les genres de musique autres que le rock, cela dans le but que ce dernier règne en maître sur le monde. Pour contrer ce funeste dessein, reine Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis décident de partir à la découvertes des autres royaumes Trolls et de leurs musiques ( funk, country, reggae, classique, etc.), afin de les réunifier contre Barb. Y parviendront-ils ? …

Si le premier opus des Trolls était avant tout un grand divertissement rythmé par les titres phares de la pop d’hier et d’aujourd’hui, celui-ci s’ouvre à tous les styles de musique. Réalisé en couleurs flashy, bourré de gags visuels et de rebondissements, faisant la part belle, aussi, à toutes sortes de chorégraphies, il fait comprendre, mine de rien, à quel point la diversité, le respect et l’écoute de l’autre sont des valeurs fondamentales. Drôle, fun, s’adressant aux petits (à partir de six ans) comme aux grands, Les Trolls 2 est une comédie dans le sens le plus noble du terme, portée, qui plus est, par des voix superbes, en VO, comme en VF. Pour sa sortie en DVD et Ultra HD + Blu-ray, l’éditeur a mis les petits plats dans les grands. Cinq bonus l’accompagnent.

Recommandation : Excellent.

Sortie DVD, Ultra HD + Blu-ray – DreamWorks Animation SKG

Bonus vidéo – Mode Dance Party : apprends des pas de danse + le film en version karaoké – Court métrage : Petit diamant retourne à l’école; le plan touristique du monde des Trolls; l’harmonie parfaite des Trolls; commentaire audio de Walt Dohrn, Gina Shay et David P. Smith.