"Billy Wilder et moi" de Jonathan Coe : un chant du cygne magnifiquement interprété

« Il [Billy Wilder] s’apprêtait à monter dans la voiture mais s’interrompit pour me sourire : « tu sais, cette soirée nous a rappelé à tous les deux quelque chose d’important. » Je me demandais à quoi il pouvait songer – ce que lui et moi pouvions bien avoir en commun. « Peu importe ce qu’elle te réserve par ailleurs, reprit-il, la vie aura toujours des plaisirs à t’offrir. Et il faut savoir les saisir. » Et puis cet homme qui avait accompli tant de choses en son temps, et tant souffert aussi, tira sur son chapeau pour l’incliner sur son crâne, selon un angle parfait, et me fit un salut : « souviens-toi de ça », ajouta-t-il. Et je m’en suis toujours souvenue. » (page 275-276).