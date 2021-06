"Beurettes, un fantasme français" de Sarah Diffalah et Salima Tenfiche : comment vit-on quand l’étiquette "beurette" vous colle à la peau ?

«Vous êtes à une soirée chez des amis ou dans un bar. La personne avec qui vous discutez a l’air plutôt sympathique, mais soudain elle vous lance un malheureux : « mais toi, tu viens d’où ? ». La question qui tue … Moi, Salima, longtemps j’ai simplement répondu « mes parents sont Algériens », avant de m’écarter discrètement de cet interlocuteur que je jugeais grossier… Aujourd’hui, le plus souvent, je feins de ne pas comprendre l’implicite lié aux origines étrangères et je réponds simplement « Je suis née à Paris. Je suis une vraie Parisienne » …. La plupart des femmes jugent, comme moi, malvenue cette manière de nous aborder. Lynda compare cette demande à celle d’un consommateur soucieux de connaître l’AOC d’un produit avant de l’acheter « C’est incroyable qu’en 2020 on en soit encore à devoir décliner notre origine, comme si on était du poulet de supermarché »….. Basma, elle non plus ne cache pas son agacement «Je crois que ça me dérange encore plus quand ce sont des blancs qui me demandent de quelle origine je suis, nous on va jamais demander à un Picard : et toi tu viens d’où ? Dans la mesure où la question ne peut pas aller dans les deux sens, je préfère qu’on me demande ce que je fais dans la vie »