"Au Printemps des monstres" de Philippe Jaenada : enquête sur un fait divers des années 60, "l'Étrangleur", coupable ou pas coupable ? Un roman virtuose, une écriture singulière

Au printemps des monstres est un livre inclassable. Il y a évidemment les faits, la matière première explosive, « l’horreur de mourir à 11 ans », et l’enquête-puzzle que Jaenada reprend pièce par pièce, traquant les incohérences, soulevant chaque question restée dans le flou, profilant les différents acteurs de l’affaire. Pas le genre à suivre les pointillés. Dans cette autopsie, il pratique avec succès l’art d’impliquer le lecteur en lui faisant part de ses émotions – indignation, tristesse, compassion. Il a aussi sa façon bien à lui de rappeler qu’un écrivain est un corps en digressant sur ses pépins de santé, son corps en vrac au moment où il écrit, ou de laisser ses réflexions et ses déambulations l’emporter ailleurs. Sur les traces de Modiano, par exemple, cet autre explorateur du passé, dont la silhouette fantôme revient souvent errer dans le livre. Enfin, l'humour reconnaissable de l’écrivain et son autodérision sont une respiration dans la masse oppressante de cette affaire tragique.

Tout le livre s’efforce de cerner la personnalité de Lucien Léger alias L'Étrangleur. Alors qu’il encourait la peine de mort, l’homme s’est acharné à endosser le rôle du monstre, à enflammer les médias qui vont fondre sur ceux qui croient le connaître et tordre leur propos pour brosser de lui un portrait plus glaçant et pervers encore que l’hypothétique réalité. Pourquoi s’expose-t-il ainsi ? Pourquoi ment-il tout le temps ? Quelle est cette «loyauté » dont il se réclame sans cesse pour ne pas révéler la vérité vraie ? Un type apparemment banal devient une énigme humaine fascinante.

Rouvrir un dossier, c’est entrer dans une forêt profonde et sombre ; or Jaenada annonce dès son prologue qu’il n’aime pas les forêts parce qu’on n’y perçoit aucun signe d’humanité. Et en effet, en progressant dans la lecture d’Au Printemps des monstres, on s’aperçoit qu’elle a drôlement manqué d’humanité, cette affaire. Elle ne sent pas bon la forêt de la France des années 60. Elle dégage une odeur de meublés misérables, de parents cousus de secrets, de faux amis, d’une presse dite populaire qui se développe comme une tumeur et forge l’opinion, prédisposée à la curée. Dans les hautes sphères, ça vaut à peine mieux : le ténor du barreau censé défendre Léger n’a pas mis le nez dans le dossier et finira par laisser tomber son client. On passe sous silence des incohérences évidentes, des pistes qui s’écartent de la culpabilité de Lucien Léger qui sont négligées, comme celle de « l’homme en bleu » pourtant vu à la sortie du bois à l’heure du crime. Ils sont peu nombreux, les hommes de bonne volonté, ceux qui ont manifestement bien fait leur travail et seule une femme s’élève au-dessus de tous ces monstres. On découvrira laquelle.