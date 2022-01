La série "Articule" est notamment accessible sur YouTube.

"Articule"

Mini-série française

Avec dans les rôles principaux E.Djiki-S.Huang-N.M’Lanao-Q.Nzoulani et tous les acteurs du LABEC

Sur YOUTUBE: 1 saison 6 (8’)

Sortie : décembre 2021 (diffusion ayant eu lieu chaque mercredi à partir du 17 novembre jusqu’au 22 décembre).

Création : une web série, inspirée par l’Atelier d’improvisation Le LABEC et ses comédiens ; scénario, dialogue et réalisation de Jean Baptiste Dusséaux, musique et chansons composés par Clément Chassaing

Production : Carole Chassaing- Tamara Films.

Le projet fut lauréat de la bourse CNC Talents



