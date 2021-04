"Agent secret" de Philippe Sollers : verbiage et remplissage. Quel dommage… Et à qui voudra le lire : courage

Il n’y en a pas beaucoup...Peut-être la fin lorsque l’auteur convie le lecteur à boire un verre avec lui et lui présente Nietzsche, Rimbaud, Purcell, Proust, Hölderlin et enfin Dominique Rollin, l’amour de sa jeunesse qu’il n’a pas oublié, le tout se terminant par le très beau poème de Rimbaud " L’éternité ".

Le métier de l’écrivain aussi qui lui permet, de digressions en digressions, d’appeler des grands de la littérature ou de la psychanalyse qu’il a connus et/ou aimés, mais ce sont des évocations sans consistance qui ne semblent n’être là que pour servir l’image de Philippe Sollers.

Ce livre semble n’avoir été écrit que pour satisfaire les demandes pressantes d’un éditeur soucieux de rappeler l’existence de son auteur.

Comme il ne correspond à aucune nécessité, aucun besoin chez ce dernier, il faut donc faire du remplissage : convoquer encore et encore les mêmes souvenirs, laisser aller sa pensée sans souci du lecteur qui n’en peut mais, décrire le bureau où la plume charbonne et faire étalage de sa fatuité et de sa vie de tous les jours.

Autres astuces de remplissage, les citations avec le plus grand nombre de signes, les photos de son album de famille (elles tiennent facilement une page) et le recopiage de lettres dont le caractère très personnel transforment le lecteur en voyeur.

Et non en espion, car il n’y a rien de secret, hélas, dans cet agent ; il fallait bien trouver un titre à ce salmigondis.

Le tout comme une espèce d’écriture automatique, au fil d’une pensée sans structure et souvent sans consistance et pleine de truismes ( " dans écrire il y a rire et cri "... ), servie par un style de fume-cigarette.