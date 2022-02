"1h22 avant la fin" de Mathieu Delaporte : un huis-clos savoureux

• Les comédiens tiennent la promesse d’un tête-à-tête serré et à huis clos : Kyan Khojandi en désespéré, à la vie sans relief ni attache, et bien sûr Éric Elmosnino, qui suscite à la fois l’inquiétude et l’hilarité, tant sa désinvolture étudiée et désabusée fait mouche. On en peut s’empêcher de penser à Michel Simon en « démon de seconde catégorie » dans La Beauté du diable (René Clair, 1950)...

• Quelle bonne idée d’avoir imaginé ce personnage de la Mort en VRP débutant, coaché par un certain « Jean-Jacques » ! Les auteurs tirent toutes les conséquences d’un postulat s’inspirant de « l’uberisation » des sociétés contemporaines. Cela donne lieu à des scènes tragi-comiques, des dialogues loufoques, absurdes et des réparties savoureuses, sans oublier les ultimes rebondissements, où tout finit bien... et mal à la fois !