On connaît cette virtuosité toute particulière qui est celle de Franck Thilliez et qui fait de lui l’un des cinq écrivains les plus lus en France. Ses thrillers mettent en scène des intrigues surprenantes et inquiétantes, portées par un sens du suspens qui jusqu’à la dernière page ne se dément jamais.

1991 illustre avec maestria ce savoir-faire d’exception. L’auteur sait restituer l’atmosphère des années quatre-vingt-dix. Une époque qui peut nous paraître peu éloignée, mais qui nous renvoie dans un temps sans téléphones portables, où la chasse aux cabines téléphoniques revêt parfois un enjeu vital. L’ADN, aujourd’hui l’arme suprême dans la résolution des affaires, n’en était qu’à ses débuts, comme l’informatique et l’exploitation des fichiers...

1991 nous entraîne au cœur d’une histoire proprement hallucinante et nous permet de découvrir les débuts de Franck Sharko, devenu un des héros récurrents de l’univers de Franck Thilliez. Venant de son Nord natal, il a rejoint depuis un mois, en qualité d’inspecteur, le 36 quai des Orfèvres. Il est chargé aux archives de reprendre le dossier des disparues du sud de la région parisienne. Une enquête qui perdure depuis des années et qui n’a abouti à aucune piste sérieuse. Un soir, au 36, il recueille le témoignage d’un homme passablement paniqué. Celui-ci pensait participer à un jeu consistant à deviner un prénom féminin figurant dans un des poèmes des Fleurs du Mal. Ayant trouvé la bonne réponse, il récupère la photo d’une femme attachée aux montants d’un lit. Une adresse est inscrite au dos de la photo. Ce message marque le début d’une enquête qui se révèlera être un dédale sans issue. Seul dans la nuit, il se rend à l’adresse indiquée.

A l’intérieur d’une résidence étrange, il découvre une scène d’horreur, un corps de femme ayant subi des sévices sexuels innommables, et les photos d’une trentaine de jeunes enfants nus. Dernier détail, la pièce où a été retrouvée la victime était fermée de l’intérieur. Les lieux appartiennent à une certaine Delphine Escrémieu artiste peintre de son état. Très vite on constatera que la victime ce n’est pas elle. D’ailleurs, le meurtrier a laissé un message dans lequel il prévenait les policiers qu’il ne leur restait que peu de temps pour retrouver Delphine vivante.

Les recherches mènent à des chemins maléfiques qui n’apportent aucune piste convaincante qu’il s’agisse des héritiers du grand magicien Houdini et leurs machines infernales, ou des sicaires du culte vaudou. Sharko n’échappera qu’in extremis au sort réservé à leurs ennemis, les transformant en morts vivants. Lorsque l’équipe du 36, pense tenir le suspect, elle s’apercevra que celui-ci n’a aucune existence réelle. Le père de Delphine Escrémieu est-il la cause de toute cette affaire ? La vérité se trouve-t-elle au fond d’un petit cimetière des Alpes ?

Plus l’enquête avance, moins les choses deviennent claires. C’est un parcours d’horreurs et de morts que connaîtra Sharko, une enquête diabolique qui le marquera pour la vie.