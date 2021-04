"1940-2020 De Guerres en crises. Un parcours français" de Emmanuel de La Taille : Mémoires et témoignages d’un grand journaliste de bonne famille, une leçon de vie

Ce grand journaliste des années 70 qui a fait les belles heures de la télévision dans ses talk-shows économiques iconiques, déroule son journal au fil du temps, tout au long de ces 80 dernières années. De faits d’armes en faits divers, de raison d’état en états d’âme, Emmanuel de La Taille réfléchit parallèlement sur ce que doit être ce beau métier de journaliste. Chroniqueur de cape et d’épée tant il manie avec aisance le stylo tel un fleuret moucheté et la caméra à l’épaule, Emmanuel de La Taille brille toujours par sa clarté et son érudition. Il restitue à grands traits et commente les faits saillants qui ont jalonné l’histoire de la France depuis la Libération jusqu’aux Gilets jaunes et l’irruption de la Covid, dernières guerre en date, laissant de côté, une fois n’est pas coutume, les considérations économiques.

Dans ce « Parcours français », sorte de mémoires de « guerres » comme le titre le suggère un peu exagérément, et qui est aussi un essai de morale du 5èmepouvoir (celui de la presse), Emmanuel de la Taille se livre. « De progrès en revers, je passerai ma vie à commenter les révolutions qui vont nous faire entrer dans les temps de grandes espérances mais aussi de grandes violences » écrit ce témoin éclairé en se penchant sur son passé. Après son « initiation » algérienne dès 1960 (30 mois de service militaire en tant qu’officier puis chargé de l’information au cabinet de Paul Delouvrier, à la toute fin de l’Algérie française), il raconte ses vrais débuts professionnels à l’AFP. Il est le 1er correspondant européen à Bruxelles, et accompagne sur les fond baptismaux une Europe encore en gestation, avec un premier Flash retentissant : «Non de de Gaulle aux Anglais», sacré clin d’œil de l’histoire. Bruxelles et la télévision vont lui servir très vite de rampe de lancement : « Un feuilleton historique de longue durée, en 2 mn sur l’Europe, de Gaulle, l’Amérique et l’Allemagne, je vais être lancé pour la vie à la télévision. » On a dit à l’époque que La Taille avait inventé l’interview-zapping : jamais plus d’une minute !

Cet honnête homme, élégant et perfectionniste, raconte ainsi sa vie de pionnier du haut des barricades de 1968 ou vu depuis les studios de la Une (l’actuel TFI) mais surtout dans les Facs surchauffées, au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit ou plutôt en face à face, jusqu’à sa glorieuse période américaine. Il y remplaça haut la main pendant 4 ans le fameux Jacques Sallebert. Exil doré provoqué par un je t’aime moi non plus avec de Gaulle. Plus tard, il y aura la période brillante du Press-Club de France qu’il fonda avec Bertrand de la Villardière. Il côtoya les plus grands (dont le plus Grand !) et anima des émissions mythiques avec son compère François de Closets tels l’Enjeu puis le Club de l’Enjeu. La Taille évoque souvent cette aventure de vulgarisation économique dont la mémoire perdure. On retrouve dans le livre ces moments forts des Trente Glorieuses avec un certain bonheur mais aussi avec un brin de nostalgie. Mais quand on parle d’Emmanuel, Dieu n’est jamais très loin, la promesse du Ciel sous-tend ce «parcours français» qui est aussi et surtout une leçon de vie, un chemin d’accès au bonheur. L’auteur qui fonda KTO et dirigea Radio Notre Dame, évoque au passage son admiration pour Benoit XVI, « l’un des plus grands philosophes du christianisme.»