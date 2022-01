Yannick Noah s'est installé au Cameroun où il est devenu chef de village

Yannick Noah

Après le décès de son père, Yannick Noah a quitté la France pour devenir chef de son village au Cameroun. Yannick Noah raconte au site d'information Brut sa nouvelle vie à Yaoundé.

Depuis la mort de son père il y a cinq ans, Yannick Noah a retrouvé le Cameroun, où il a grandi. L’ancien champion de tennis fait désormais office de chef de village sur ses terres d’enfance.

Le 8 janvier 2017, Yannick Noah annonçait avec beaucoup de chagrin la mort de son père.

Yannick explique : “Je suis parti d’ici j’avais 12 ans. Donc j’étais un petit môme. Je jouais au tennis (…) et en fait, je suis parti 48 ans. Je revenais de temps en temps et là tout d’un coup j’ai eu comme un appel”. Il veut alors suivre son destin, celui de “protéger la terre qui est ma terre, qui est la terre de mes ancêtres”. Un nouveau quotidien qui n’est pas de tout repos. “Il a fallu que je me remette à apprendre, à comprendre au minimum le dialecte local.“ajoute le champion cité par Voici.