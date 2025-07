Visite d’État franco-britannique

Windsor : Charles III convie Emmanuel et Brigitte Macron à un dîner royal d’exception

Mardi 8 juillet, le roi Charles III a dressé « la plus longue table de Grande-Bretagne » pour un dîner d’État en l’honneur d’Emmanuel et Brigitte Macron. Aux côtés de ministres, de chefs d’entreprise et de personnalités artistiques telles qu’Elton John et Mick Jagger, les convives ont célébré l’« Entente cordiale » autour d’un menu signé Raymond Blanc, évoquant l’amitié franco-britannique et l’urgence écologique. Dans leurs discours, Charles III et le président Macron ont souligné l’importance du partenariat bilatéral pour la paix en Europe, avant de lever leurs flûtes de champagne sur des airs mêlant musiques classiques et hits contemporains.