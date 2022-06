Vers un été chaud et sec : attention à la sécheresse

Soleil

L’été promet d’être chaud et sec, c’est en tout cas le scenario le plus probable avancé ce vendredi par Météo France qui présentait à la fois le bilan climatologique des trois derniers mois et les tendances jusqu’à la fin du mois d’août selon Le Parisien.

Avec une moyenne de 17,8 °C, soit l’équivalent d’un mois de juin, on savait déjà que ce mois de mai aura été le plus chaud jamais observé en France avec pas moins de 25 records de température maximale battus et quarante records de température minimale ajoute Le Parisien.

« On a notamment connu des nuits tropicales dans plusieurs villes avec par exemple une température de 20,7 °C en pleine nuit à Lyon », rappelle Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint à la direction des services climatologiques de Météo France.

Cet été, les conditions seront très sûrement anticycloniques sur le sud de l’Europe et le bassin méditerranéen et probablement chaudes sur la moitié nord de la France.