Une plage à Marseille, photo AFP

De plus en plus de jeunes vacanciers s’adonnent à un nouveau challenge, supposé les aider à afficher leur plus beau bronzage à la fin de leurs congés. Hélas, ce défi qui émane de TikTok pourrait s’avérer particulièrement dangereux pour la santé, informe le tabloïd britannique The Daily Mail sur son site. Mais de quoi parle-t-on, au juste ?

Dans les faits, informent nos confrères, ce challenge se découpe en plusieurs étapes. Il consiste avant toute chose à acheter la bière la moins chère qu’il est possible de trouver avant de filer se baigner sans même prendre le temps d’appliquer la moindre once de crème solaire. Et pour cause ! C’est après avoir fait trempette qu’il est question de protéger sa peau… à l’aide de l’ale précédemment achetée. Il est même question d’une douche de bière pour maximiser les chances de bronzer. Après quoi, il suffirait de “profiter du soleil”, sans pour autant passer (une fois encore) par la case crème solaire.

C’est une épreuve dangereuse, qui peut exposer les participants à de graves maladies comme le cancer de la peau, rappellent les experts anglais, qui se sont penchés sur la question dans les colonnes du tabloïd. D’autant plus que cette pathologie touche et tue particulièrement les jeunes de 15 à 34 ans. “Sachant qu'au Royaume-Uni, une personne sur cinq développera un cancer de la peau, ce type de contenu préjudiciable devrait être interdit et TikTok devrait en profiter pour éduquer ses utilisateurs et les sensibiliser à un problème de santé publique mondial”, affirme ainsi Kathryn Clifford, cofondatrice de l'association de sensibilisation au cancer de la peau Skcin pour The Sun.

En outre, le risque n’est pas seulement celui du cancer : il faut aussi prendre en compte la possibilité d’un empoisonnement de la peau ou, tout simplement, de coups de soleil et de déshydratation.