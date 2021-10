Une réplique très fidèle de Mona Lisa va être vendue aux enchères

Une réplique de la Joconde va être vendue.

C'est une occasion unique d'avoir (presque) La Joconde chez soi ! Artcurial met aux enchères le 9 novembre à Paris l'une des répliques les plus fidèles du célèbre tableau de Léonard de Vinci, peinte sur un panneau de chêne. D'auteur inconnu, on pense qu'elle a été réalisée au XVIIe siècle par un artiste appartenant à l'école française de Fontainebleau, lieu de décès du maître.

Selon la maison de vente, cette œuvre, qui est actuellement exposée à Bruxelles avant d'être vendue, a été exécutée dans l'environnement de la véritable "Joconde", acquise par François Ier. La fidélité à l'original et l'intelligence de la copie suggèrent que son auteur a pu avoir un accès direct à l'œuvre et l'examiner de près.

Redécouverte lors d'un inventaire familial, cette réplique est estimée entre 150.000 et 200.000 euros. L'engouement pour l'original pourrait faire monter les prix.

Le tableau possède des éléments particuliers qui le différencient de l'original, tels que le paysage (chaînes de montagnes plus définies et plus bleutées), certains détails des vêtements et des caractéristiques du style. Cependant, à l'œil nu, ils ne sont pas perceptibles.

"Il n'est pas rare de voir une copie de la Joconde, mais celle-ci est dans un état de conservation formidable et surtout elle a été peinte sur panneau de chêne", alors que les autres copies sont essentiellement sur toile, souligne le commissaire-priseur Matthieu Fournier. Il ajoute qu'un siècle après la réalisation du chef-d’œuvre original (1503-1506), l'artiste "s'est totalement imprégné de la manière du maître, ce qui est extrêmement touchant".