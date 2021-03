Un vaccin contre le cancer du cerveau passe la première phase des essais sur l'homme

Hôpital

Un nouvel article publié dans la revue Nature et signalé par New Atlas rapporte les résultats prometteurs d'un essai historique de phase 1 chez l'homme testant un nouveau vaccin conçu pour aider le système immunitaire d'un patient à mieux cibler les tumeurs cérébrales. Les données suggèrent que le vaccin expérimental est sûr et stimule une réponse immunitaire significative qui ralentit la progression tumorale. Un essai de phase 2 plus important est actuellement en cours de planification.

Environ 33 patients atteints d'un gliome IDH1 nouvellement diagnostiqué ont été recrutés. Les résultats récemment publiés de cet essai de phase 1 révèlent que le vaccin expérimental est sûr sans aucun effet secondaire grave noté.

En examinant les réponses immunitaires, les chercheurs ont découvert que 93% des patients présentaient une réponse efficace au vaccin.

Mais il faut rester prudent : aucune autre conclusion d'efficacité ne peut être tirée sans des essais plus importants et un groupe témoin.