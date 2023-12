Un homme arrêté après le vol d'une oeuvre de Banksy à Londres

L'oeuvre a été dévoilée quelques instants d'avant d'être volée.

Un homme a été arrêté samedi après le vol d'un panneau "Stop" sur lequel figurait une œuvre de l'artiste Banksy, a annoncé la police de Londres. L'œuvre, avec trois drones militaires, a été interprétée comme une critique de la campagne de bombardements d'Israël dans la bande de Gaza. Deux hommes, dont l'un transportait des pinces coupantes, ont enlevé le panneau à Peckham, un district du sud-est de Londres, peu après que Banksy l'ait dévoilé dans un post sur les réseaux sociaux vendredi. Des passants ont filmé leur méfait avant que l'un d'eux ne prenne la fuite avec le panneau.

La police métropolitaine a déclaré qu'un homme dans la vingtaine avait été arrêté et placé en garde à vue samedi pour suspicion de vol et de détérioration volontaire de biens en lien avec l'incident.

"Nos partenaires des autorités locales ont été informés immédiatement et ont depuis remplacé le panneau de signalisation pour éviter de mettre en danger les usagers de la route", a précisé un porte-parole de la police samedi.

Si l'œuvre de Banksy à Peckham n'incluait aucune référence explicite à la guerre à Gaza - qui a débuté avec une attaque terroriste menée par le Hamas dans le sud d'Israël - ses pochoirs, peintures murales et graffitis ont souvent des connotations sociales et politiques. En 2015, Banksy a visité Gaza, où il a créé des fresques sur des décombres pour mettre en lumière la destruction laissée par un précédent conflit entre Israël et le Hamas.

Il a également ouvert l'hôtel Walled Off Hotel, une maison d'hôtes de neuf chambres dans la ville de Bethléem, en Cisjordanie, dont les fenêtres surplombent la barrière qui sépare le territoire d'Israël. L'hôtel a annoncé en octobre, après l'attaque du Hamas, qu'il fermerait "pour le moment".

Cette affaire est loin d'être le premier vol d'une œuvre de rue de Banksy. Une porte de sortie de secours du Bataclan à Paris, sur lequel il avait peint, a été volée en 2019.

