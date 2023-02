L'alligator retrouvé dans l’étang de Prospect Park, le 20 février 2023

1,20 mètres de long ! Un alligator retrouvé en plein New York

C’est une découverte qui a valu une belle frayeur aux promeneurs. Si les alligators sont légion dans le sud-est des États-Unis, notamment en Floride, ils ne sont pas habitués aux allées de Brooklyn. La découverte du reptile, probablement abandonné par son propriétaire, a été faite dimanche matin dans l’étang de Prospect Park.

Les gardes forestiers des espaces verts de New-York ont sorti l’animal - qui mesure près d’un 1,2 m de long - dans un état léthargique. Il a été immédiatement envoyé au zoo du Bronx, un autre arrondissement de New York. « Heureusement personne n’a été blessé et l’animal est sous observation », déclarent les autorités dans un communiqué.

Le reptile, habitué aux « climats chauds et tropicaux », a probablement subi « un choc thermique » dans l’eau froide de l’étang de Prospect Park, même s’il faisait 10 degrés lors de sa capture. « Les parcs ne sont pas des habitats adéquats pour ce type d’animaux, qu’ils soient domestiques ou pas ». Cela « peut être dangereux pour les promeneurs (…), faire disparaître des espèces naturelles et altérer la qualité de l’eau ». Le service des espaces verts a ajouté que « relâcher des animaux dans les parcs de New York est illégal ».