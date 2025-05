FAUX !

Tripadvisor : une avalanche de faux avis en 2024, et une riposte technologique à marche forcée

Dans son rapport de transparence 2025, la plateforme de voyage révèle qu’en 2024, 8 % des avis publiés étaient frauduleux. Grâce à un arsenal mêlant intelligence artificielle, biométrie comportementale et modération humaine, plus de 4 millions de commentaires ont été filtrés. Entre avis incitatifs, fermes à avis asiatiques et contenus générés par IA, Tripadvisor mène une guerre d’usure pour restaurer la confiance des voyageurs.