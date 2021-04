Touchée par la Covid-19, Marie-Sophie Lacarrau sera absente du JT de 13 heures de TF1 pendant plusieurs jours

La journaliste française Marie-Sophie Lacarrau lors d'une séance photo le 14 décembre 2020.

Marie-Sophie Lacarrau, la présentatrice du journal télévisé de 13 heures de TF1, s’est exprimée sur Twitter afin de s’expliquer sur son absence pour cette semaine :

« Pas de rentrée pour moi aujourd’hui. Le Covid m’empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite. En attendant, merci Jacques Legros d’assurer avec brio et élégance aux côtés de toute l’équipe du 13h ! ».

Le concours du plus beau marché de France a été lancé ce lundi dans le journal de 13h de TF1. Anne-Sophie Lacarrau a d’ailleurs évoqué cette opération dans l’un de ses messages :

« Je pense à Jacques Legros et à Dominique Lagrou-Sempère qui vous révéleront tout à l’heure la liste des 24 marchés en compétition cette année pour remporter le titre de #VotrePlusBeauMarché. J’aurais tellement aimé être là pour cet événement, ce moment fort du 13h ».

La date du retour de Marie-Sophie Lacarrau aux commandes du JT reste indéterminée pour le moment.